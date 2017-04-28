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Общество | 1 мая в центре Пензы изменится схема дорожного движения

28.04.2017|15:34
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1 мая на время мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, в Пензе вводится временная схема организации дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Стоянка транспортных средств на площади Ленина (от улицы Кирова до Московской) будет ограничена с 22:00 30 апреля до 12:00 1 мая.

В этот же период времени транспортные средства нельзя будет ставить по четным и нечетным сторонам на улицах Пушкина (от Московской до Володарского), Кураева (от Володарского до Кирова), Московской (от К. Маркса до Кураева).

В те же часы для движения машин будут перекрыты участки дорог на улицах Пушкина (от Московской до Володарского) и Московской (от Кураева до К. Маркса).

С 22:00 30 апреля до 14:00 1 мая автомобили не смогут проехать по Московской улице (на участке от Кураева до Советской площади). Здесь же временно ограничат стоянку транспорта.

Кроме того, 1 мая с 11:00 до 12:00 будут перекрыты улицы Кураева (на участке от Володарского до Кирова) и К. Маркса (на участке от Володарского до Кирова).

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