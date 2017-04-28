28.04.2017 | 17:21

В майские праздники пензенцам скучать не придется. Культурная программа для тех, кто останется в городе, будет насыщенной. Так, 1-го числа в 10:00 на площади Ленина состоится торжественный митинг. В полдень на станции Пенза-I жители области и гости смогут увидеть поезд «Армия Победы». Этот специальный железнодорожный состав отправится из Пензы в Екатеринбург.

«Всего 11 вагонов, среди них шесть платформ, на которых будет выставлена техника времен Великой Отечественной, два купированных вагона и вагон со сценой», - рассказал помощник военного комиссара Пензенской области Валерий Мамин.

На перроне гостей будут угощать повара двух полевых кухонь, а поднимать настроение - артисты Самарского гарнизонного дома офицеров и пензенские творческие коллективы. В 14:00 поезд «Армия Победы» отправится в путь. По словам организаторов мероприятия, автомобильное движение по Привокзальной площади ограничивать не будут.

А вот 9 мая горожанам придется пользоваться объездными дорогами. Во время шествия курсантов от института до памятника на проспекте Победы ненадолго перекроют движение. Что же касается улиц, прилегающих к Монументу боевой и трудовой доблести пензенцев, то по ним нельзя будет проехать с 8:30. Там пройдут участники Бессмертного полка. После возложения цветов и митинга спортсмены примут участие в легкоатлетической эстафете.

Закроют и другие участки дорог.

«Движение будет прекращено по улице Толстого от Пушкина до Суворова с 6:00 до 23:00, по улице Некрасова и Новому Кавказу», - уточнил начальник отдела администрации г. Пензы Олег Викулов.

Юбилейная площадь станет одной из основных концертных площадок 9 мая.

«В этом году на набережной салюта не будет. Он прогремит над Юбилейной площадью», - напомнила начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

После праздничного салюта с улицы Суворова горожан будут развозить 30 автобусов.