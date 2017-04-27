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Общество | В Пензе водителей маршруток № 17 и 149 накажут за лишних пассажиров

27.04.2017|12:58
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В четверг, 27 апреля, сотрудники Управления транспорта и связи г. Пензы совместно с инспекторами ГИБДД провели рейд, целью которого было выяснить, соблюдают ли водители общественного транспорта правила дорожного движения.

Проверка показала, что водители маршруток зачастую перевозят больше пассажиров, чем позволяют технические характеристики транспортных средств.

«По итогам рейда привлечены к административной ответственности два водителя автобусов малого класса маршрута № 149 и один водитель автобуса малого класса маршрута № 17», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Напомним: за подобное нарушение (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией) в Пензе уже не раз наказывали и индивидуальных предпринимателей, юридические лица и руководителей компаний-перевозчиков. Суммы штрафов колеблются от 20 000 до 50 000 рублей.

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Гость|27.04.2017 13:30|

все новости по кругу как обычно

Гость|27.04.2017 13:43|

Эт прально. Надо наказывать маршруточное быдло.

Гость|27.04.2017 13:43|

penzainform.ru писал(a):

По итогам рейда привлечены к административной ответственности два водителя
... которые перевозили пассажиров в 5 часов утра ... туфта а не рейд

Гость|27.04.2017 13:47|

Вы, что только по городу проверяете , а за городом ,что творится ни кому не интересно, Проверьте маршрут №12 с ост. п. Лесной и до ост. ЖБИ в час пик Вот где перегруэ-то увидите,в каждом микроавтобусе по 40 чел. едет.

Гость|27.04.2017 13:51|

Газелисты начали стоячих возить, это говорит лишь о том, что они уверены в своей безнаказанности. 2 маршрутки задержали, чисто показательная акция.

Гость|27.04.2017 13:53|

17 нужно почаще штрафовать!!!

Гость|27.04.2017 13:57|

Пора автобусы ставить нормальные современные. Хватит уже как вошь на гребешке ездить.

Гость|27.04.2017 14:08|

Гость писал(a):

Газелисты начали стоячих возить, это говорит лишь о том, что они уверены в своей безнаказанности. 2 маршрутки задержали, чисто показательная акция.
Им дай волю лежачих будут возить

Гость|27.04.2017 14:10|

Гость писал(a):

Пора автобусы ставить нормальные современные. Хватит уже как вошь на гребешке ездить.
Только МУП ППП закупал новые современные низкопольные автобусы,но они уже прихватизированы Фоминым.

Имя: Гость
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