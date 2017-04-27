27.04.2017 | 12:58

В четверг, 27 апреля, сотрудники Управления транспорта и связи г. Пензы совместно с инспекторами ГИБДД провели рейд, целью которого было выяснить, соблюдают ли водители общественного транспорта правила дорожного движения.

Проверка показала, что водители маршруток зачастую перевозят больше пассажиров, чем позволяют технические характеристики транспортных средств.

«По итогам рейда привлечены к административной ответственности два водителя автобусов малого класса маршрута № 149 и один водитель автобуса малого класса маршрута № 17», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Напомним: за подобное нарушение (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией) в Пензе уже не раз наказывали и индивидуальных предпринимателей, юридические лица и руководителей компаний-перевозчиков. Суммы штрафов колеблются от 20 000 до 50 000 рублей.