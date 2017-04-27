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Общество | В Пензе активисты благоустроят могилы воинов и посадят Солдатский лес

27.04.2017|09:20
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В четверг, 27 апреля, в 15:00 пензенские поисковики приступят к благоустройству воинских захоронений на Митрофановском кладбище в Пензе. Подготовка воинских мемориалов и захоронений к 9 Мая является частью акции активистов «За чистый город».

«На Митрофановском кладбище мы проведем поверхностный ремонт надгробий, побелим бетонные основания мемориалов», - уточнила руководитель Пензенского регионального отделения поискового движения России Лариса Казакова.

На субботнике будет дан старт акции «Солдатский лес». Поисковики посадят деревья по числу защитников Отечества, останки которых они подняли за прошедший сезон, но имена которых установить не удалось.

«Таким образом будет создан живой памятник победителям, который станет не только напоминанием будущим поколениям о подвиге, совершенном советскими солдатами и офицерами в годы Великой Отечественной войны, но и принесет пользу природе», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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