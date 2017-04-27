27.04.2017 | 11:31

В четверг, 27 апреля, в областном управлении МВД России состоялась пресс-конференция, посвященная итогам деятельности по выявлению преступников среди сотрудников органов внутренних дел.

«На протяжении пяти лет ежегодно по отрицательным основаниям увольняется порядка 50 человек. В частности, в 2016-м были уволены 53 сотрудника, за истекший период 2017-го - уже 16», - сообщил начальник управления по работе с личным составом Константин Фролов.

По его словам, позиция руководства остается неизменной: никаких компромиссов, никаких попыток уволиться по собственному желанию или задним числом.

Константин Фролов уточнил, что большая часть преступлений совершается сотрудниками в возрасте 32-34 лет, у которых уже есть определенный рабочий опыт, но еще не хватает жизненного.

«В большей степени этим недугом поражена дорожно-патрульная служба. Поэтому нами проводятся профилактические рейды, где мы проверяем, как наши сотрудники соблюдают правила дорожного движения, причем как на служебном транспорте, так и на личном», - констатировал Фролов.

По итогам таких проверок в 2016 году 10 должностных лиц были уволены за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.