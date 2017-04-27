Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|27 апр 2017|12:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+17oC
Завтра | Облачно |
  61.51  |  $  56.31
 

Общество | В 2017 году 16 сотрудников полиции уволили из органов за нарушение закона

27.04.2017|11:31
Печать

В четверг, 27 апреля, в областном управлении МВД России состоялась пресс-конференция, посвященная итогам деятельности по выявлению преступников среди сотрудников органов внутренних дел.

«На протяжении пяти лет ежегодно по отрицательным основаниям увольняется порядка 50 человек. В частности, в 2016-м были уволены 53 сотрудника, за истекший период 2017-го - уже 16», - сообщил начальник управления по работе с личным составом Константин Фролов.

По его словам, позиция руководства остается неизменной: никаких компромиссов, никаких попыток уволиться по собственному желанию или задним числом.

Константин Фролов уточнил, что большая часть преступлений совершается сотрудниками в возрасте 32-34 лет, у которых уже есть определенный рабочий опыт, но еще не хватает жизненного.

«В большей степени этим недугом поражена дорожно-патрульная служба. Поэтому нами проводятся профилактические рейды, где мы проверяем, как наши сотрудники соблюдают правила дорожного движения, причем как на служебном транспорте, так и на личном», - констатировал Фролов.

По итогам таких проверок в 2016 году 10 должностных лиц были уволены за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

0
0
0
0
Гость|27.04.2017 12:27|

мало рейдов проводите, надо больше

Гость|27.04.2017 12:34|

Уверен и не раз убеждался, это просто крупная вооружённая банда под крышей государства.

Гость|27.04.2017 12:40|

Это точно, против них нет никакого закона

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!