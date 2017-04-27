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Общество | В 2016 году 53 полицейских были уволены за различные нарушения

27.04.2017|17:27
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Не все пензенские полицейские соблюдают закон. Так, в 2016 году из рядов МВД были исключены более полусотни человек, которые воспользовались своим служебным положением и проигнорировали действующие нормы и требования.

«Из 53 сотрудников, уволенных из органов внутренних дел, 40 совершили нарушения, которые выявили мы сами», - подчеркнул начальник УРЛС УМВД России по Пензенской области Константин Фролов.

Не соблюдают закон представители разных подразделений. В черные списки попали представители уголовного розыска, патрульно-постовой службы, ДПС, участковые.

«Возбуждено уголовное дело против оперуполномоченного уголовного розыска, который, находясь на автостоянке и не желая выплачивать гражданину 8 000 рублей за повреждения его машины, применил насилие, потом незаконно доставил его в отделение полиции и удерживал там», - рассказал врио начальника оперативно-разыскной части СБ УМВД России по Пензенской области Роман Гусев.

А так действовал инспектор МРЭО ГИБДД.

«Он получил 5 000 рублей за несоставление протокола об административном правонарушении», - пояснил Роман Гусев.

Закон в большинстве своем не соблюдали полицейские, которые работали в органах не первый год. Пензенским оборотням в погонах в основном чуть за 30.

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Гость|27.04.2017 18:56|

Опасный возраст.. Теперь в Москву охранять кирпичи ... В Пензе всем им коппец

Имя: Гость
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