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Общество | Сеть магазинов «Канцлер» объявляет весенний конкурс в Instagram

27.04.2017|16:40
Печать

Сеть магазинов «Канцлер» объявляет о начале конкурса в Instagram, главным призом в котором станет профессиональный набор акварельных карандашей Koh-I-Noor в красивой деревянной коробке.

В подарочном наборе - карандаши 36 цветов, упакованные в стильную коробку из натурального дерева. Стержни карандашей изготовлены из прессованной акварели. Это позволяет рисовать ими, как простыми карандашами, после чего смоченной в воде кистью размывать нанесенные штрихи. Получаемое изображение выглядит как акварельный рисунок.

«Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо выложить любую весеннюю фотографию в своем профиле. В описании следует указать наш аккаунт @kanclerteam, хештег #конкурсканцлер и написать, какую творческую задумку вы хотели бы осуществить с этим набором, что нарисовать.

Далее остается лишь ждать результатов, которые будут объявлены 15 мая. Победитель будет выбран по самой интересной и необычной идее, которую он опишет под своим фото», - пояснили организаторы.

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