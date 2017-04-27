Жители 2-го Солдатского проезда построили детскую площадку из подручных материалов. Она уже наполовину разрушена. Это вызывает жалость и негодование.
Журналисты стали выяснять, кто же постарался для местной ребятни. В процессе нарисовалась любопытная картина, связанная с соседскими взаимоотношениями.
Несколько лет назад в проезде появились новички. Стали строить дом. Поскольку процесс трудоемкий, шумный, возник конфликт между соседями. Кое-кто из старожилов имел виды на данный участок, побоялся, что переселенцы займут его стройматериалами. Скандалов было много.
«В 2012 году они начали сажать там помидоры и огурцы. Мы были не против: пусть сажают, главное, чтобы нас не трогали. А потом они построили детскую площадку, чтобы у них эту землю не отобрали», - рассказала переехавшая туда Татьяна Николаевна.
Своей версии представительница другой стороны излагать не стала, потому что очень спешила по делам.
Судя по песочнице была ли там когда либо детвора. Заросла многолетниками. Видимо детплощадка выполняла функцию прикрытия. Не хорошо прикрываться детками.