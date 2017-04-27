27.04.2017 | 17:35

Жители 2-го Солдатского проезда построили детскую площадку из подручных материалов. Она уже наполовину разрушена. Это вызывает жалость и негодование.

Журналисты стали выяснять, кто же постарался для местной ребятни. В процессе нарисовалась любопытная картина, связанная с соседскими взаимоотношениями.

Несколько лет назад в проезде появились новички. Стали строить дом. Поскольку процесс трудоемкий, шумный, возник конфликт между соседями. Кое-кто из старожилов имел виды на данный участок, побоялся, что переселенцы займут его стройматериалами. Скандалов было много.

«В 2012 году они начали сажать там помидоры и огурцы. Мы были не против: пусть сажают, главное, чтобы нас не трогали. А потом они построили детскую площадку, чтобы у них эту землю не отобрали», - рассказала переехавшая туда Татьяна Николаевна.

Своей версии представительница другой стороны излагать не стала, потому что очень спешила по делам.