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Общество | Результатом соседского конфликта стала детская площадка

27.04.2017|17:35
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Жители 2-го Солдатского проезда построили детскую площадку из подручных материалов. Она уже наполовину разрушена. Это вызывает жалость и негодование.

Журналисты стали выяснять, кто же постарался для местной ребятни. В процессе нарисовалась любопытная картина, связанная с соседскими взаимоотношениями.

Несколько лет назад в проезде появились новички. Стали строить дом. Поскольку процесс трудоемкий, шумный, возник конфликт между соседями. Кое-кто из старожилов имел виды на данный участок, побоялся, что переселенцы займут его стройматериалами. Скандалов было много.

«В 2012 году они начали сажать там помидоры и огурцы. Мы были не против: пусть сажают, главное, чтобы нас не трогали. А потом они построили детскую площадку, чтобы у них эту землю не отобрали», - рассказала переехавшая туда Татьяна Николаевна.

Своей версии представительница другой стороны излагать не стала, потому что очень спешила по делам.

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Гость|27.04.2017 19:20|

Судя по песочнице была ли там когда либо детвора. Заросла многолетниками. Видимо детплощадка выполняла функцию прикрытия. Не хорошо прикрываться детками.

Гость|27.04.2017 19:53|

Земли мало? На востоке гектарами бесплатно дают. Езжайте туды если такая внеземная любовь к земле.

Имя: Гость
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