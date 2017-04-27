27.04.2017 | 11:48

В среду, 26 апреля, сотрудники регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения проверили благоустройство кладбищ после Радоницы. В этот день православные христиане навещали и приводили в порядок могилы своих близких.

Во время проверки на территориях захоронений в Городище и Никольске обнаружены свалки. Вдоль кладбищенских заборов находятся горы мусора, оставленные после Дня поминовения усопших.

Также во время рейда была выявлена несанкционированная свалка у родника в Никольском районе (на трассе Городище - Никольск).

Как сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, в адрес районных администраций направлены рекомендательные письма об устранении нарушений.

Напомним: 25 апреля в Пензенской области был объявлен выходным днем. Тысячи людей отправились на кладбища помянуть своих близких.

Для пензенцев было организовано транспортное сообщение по направлению Пенза-I - Восточное кладбище, также были пущены дополнительные пригородные поезда.