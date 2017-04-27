В среду, 26 апреля, сотрудники регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения проверили благоустройство кладбищ после Радоницы. В этот день православные христиане навещали и приводили в порядок могилы своих близких.
Во время проверки на территориях захоронений в Городище и Никольске обнаружены свалки. Вдоль кладбищенских заборов находятся горы мусора, оставленные после Дня поминовения усопших.
Также во время рейда была выявлена несанкционированная свалка у родника в Никольском районе (на трассе Городище - Никольск).
Как сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, в адрес районных администраций направлены рекомендательные письма об устранении нарушений.
Напомним: 25 апреля в Пензенской области был объявлен выходным днем. Тысячи людей отправились на кладбища помянуть своих близких.
Для пензенцев было организовано транспортное сообщение по направлению Пенза-I - Восточное кладбище, также были пущены дополнительные пригородные поезда.
У мусульман токого нет... Все убирают за собой.и вам того желаю ..Хотя за содержание кладбище ни кто не платит.. Просто все дружно убирают.. а тут такой день и такой бардак.... Давай те убирать за собой не только на кладбище но и в лесу после майских праздников