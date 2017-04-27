Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|27 апр 2017|12:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+17oC
Завтра | Облачно |
  61.51  |  $  56.31
 

Общество | После Радоницы на кладбищах обнаружены горы мусора

27.04.2017|11:48
Печать

В среду, 26 апреля, сотрудники регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения проверили благоустройство кладбищ после Радоницы. В этот день православные христиане навещали и приводили в порядок могилы своих близких.

Во время проверки на территориях захоронений в Городище и Никольске обнаружены свалки. Вдоль кладбищенских заборов находятся горы мусора, оставленные после Дня поминовения усопших.

Также во время рейда была выявлена несанкционированная свалка у родника в Никольском районе (на трассе Городище - Никольск).

Как сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, в адрес районных администраций направлены рекомендательные письма об устранении нарушений.

Напомним: 25 апреля в Пензенской области был объявлен выходным днем. Тысячи людей отправились на кладбища помянуть своих близких.

Для пензенцев было организовано транспортное сообщение по направлению Пенза-I - Восточное кладбище, также были пущены дополнительные пригородные поезда.

0
0
0
0
Гость|27.04.2017 12:09|

У мусульман токого нет... Все убирают за собой.и вам того желаю ..Хотя за содержание кладбище ни кто не платит.. Просто все дружно убирают.. а тут такой день и такой бардак.... Давай те убирать за собой не только на кладбище но и в лесу после майских праздников

Гость|27.04.2017 12:13|

Я приехала на автобусе,на могиле выцветшие венки куда я их должна убрать?

Гость|27.04.2017 12:13|

penzainform.ru писал(a):

Во время проверки на территориях захоронений в Городище и Никольске обнаружены свалки. Вдоль кладбищенских заборов находятся горы мусора, оставленные после Дня поминовения усопших.
это по нашему,по православному.

Гость|27.04.2017 12:17|

Гость писал(a):

Я приехала на автобусе,на могиле выцветшие венки куда я их должна убрать?
на соседнюю могилу.не благодари.

Гость|27.04.2017 12:21|

За забором кладбища мусор должны вывозить.

Гость|27.04.2017 12:28|

ГОРЫ МУСОРА НОЧЬЮ СВАЛИВАЮТ ВОЗЛЕ ДАРОГИ КАК ЕХАТ В ИНДЕРКУ СОСНОВАБОРСКОГО РАЙОНА НОЧЬЮ

Гость|27.04.2017 12:29|

А для чего администрация на кладбищах? за могилу они за что деньги берут? взяли деньги - будьте добры и благоустройством заниматься.

Гость|27.04.2017 12:34|

Нда, культура...

Гость|27.04.2017 12:34|

А чьи это проблемы? Пусть вывозят то, что люди на могилах наубирали. На кладбищах бардак,потому,что никто не следит за ними. Только родственники худо-бедно прибираются, а мусор что же с собой забирать?

Гость|27.04.2017 12:37|

Просто не работает администрация района в этом направлении. А уж про никольск и говорить нечего Как то раз уже сгоняли бюджетников на субботник кладбища убирать Во дурдом

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!