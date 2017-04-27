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Общество | Пензенские поисковики привели в порядок могилы солдат Великой Отечественной

27.04.2017|18:04
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Отряд «Поиск-вездеход» принял участие в акции «Дорога к обелиску». Школьники и студенты наводили порядок на Митрофановском кладбище: убирали листву, красили могилы солдат.

«Именно молодое поколение должно этим заниматься, не забывать героев», - отметила участница акции Юлия Васинькина.

Этот мемориальный комплекс, где лежат бойцы, сражавшиеся за Родину, насчитывает порядка 40 могил. За ними уже несколько лет ухаживают отряды пензенских поисковиков. В 2017 году они организовали еще одну акцию под названием «Солдатский лес». В ее рамках были высажены 16 деревьев.

«В прошлом году мы подняли останки 17 бойцов, удалось установить только 1 имя, а 16 других остались неизвестными. В честь каждого из них было посажено дерево», - пояснила председатель регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова.

Кстати, в ближайшие дни отряд «Поиск-вездеход» отправится в экспедицию в Новгородскую область. Там в середине Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои, названные Демянским котлом.

Поисковики вернутся 8 мая. В Пензу они доставят останки нашего земляка Ивана Крашенинникова, которые были обнаружены их новгородскими коллегами.

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