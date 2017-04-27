27.04.2017 | 08:55

Ломбард - это удобный финансовый инструмент для людей с постоянным доходом. Неважно, сколько вы зарабатываете, заем получить можно. Речь пойдет о ломбарде «Легкие бабки».

Услугами ломбарда нужно разумно пользоваться тем, у кого нет регулярного дохода, который позволит расплатиться по займу.

Заем - величина расчетная, и здесь лучше довериться специалистам. Они произведут вычисление суммы и сроков в зависимости от конкретной ситуации, дадут бесплатные предварительные консультации, при этом возможен также выезд к клиенту.

Преимуществ обращения в ломбард «Легкие бабки» немало. Здесь ставки в 5-8 раз ниже, чем в микрофинансовых организациях; предметы залога находятся в охраняемых помещениях в сейфах под видеонаблюдением и сигнализацией; залоговое авто располагается на теплой, крытой, охраняемой парковке.

Оформление займа занимает не более часа. Необходим лишь минимальный пакет документов. Немаловажно, что оплата процентов идет только за фактическое количество дней пользования займом. К тому же залоги страхуются за счет ломбарда, сделки оформляются нотариально.

Обращайтесь в ломбард «Легкие бабки» по адресу: проспект Строителей, 48. Информацию можно получить по телефону 980-920 или на сайте lombardlb.ru.