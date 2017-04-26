26.04.2017 | 16:13

Житель Земетчинского района привлечен к уголовной ответственности за неуплату алиментов своей несовершеннолетней дочери. Мужчина должен был отдавать ребенку ежемесячно шестую часть всех видов заработка.

«Характеристика должника стандартна: безработный, ведущий асоциальный образ жизни, при этом находящийся в трудоспособном возрасте. В службу занятости населения на учет не становился, поиском работы себя не утруждал», - сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

В августе прошлого года приставы привлекли отца к ответственности, ему назначили наказание в виде 10 суток административного ареста. Однако долг так и не был погашен, общая сумма достигла 142 тысяч рублей.

В январе 2017-го за неуплату алиментов на земетчинца завели уголовное дело. В итоге его приговорили к восьми месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

Поскольку до заседания суда сельчанин успел встать на учет в центр занятости населения, суд посчитал возможным назначить ему наказание условно.