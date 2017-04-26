26.04.2017 | 12:44

В среду, 26 апреля, на сессии Пензенской городской думы депутат Алексей Шуварин обратился к начальнику управления транспорта и связи Максиму Иванкину с вопросом о том, когда будет наведен порядок в движении общественного транспорта в вечернее время, после 20:00.

По словам народного избранника, люди постоянно жалуются, что не могут добраться до дома.

Максим Иванкин сообщил, что его ведомством еженедельно проводятся проверки, по результатам которых в случае нарушений составляются акты, направляемые перевозчикам.

На замечание Алексея Шуварина о том, не пора ли расторгнуть контракты с перевозчиками, у которых такие нарушения встречаются часто, Иванкин пояснил, что систематический характер они не носят.

Напомним: тема, касающаяся движения транспорта поздним вечером, уже обсуждалась на комиссии гордумы 12 апреля. Тогда депутат Андрей Фомин выступил с предложением сократить время работы автобусов большой вместимости в связи с нерентабельностью.