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Общество | В Пензе депутат потребовал навести порядок в работе транспорта по вечерам

26.04.2017|12:44
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В среду, 26 апреля, на сессии Пензенской городской думы депутат Алексей Шуварин обратился к начальнику управления транспорта и связи Максиму Иванкину с вопросом о том, когда будет наведен порядок в движении общественного транспорта в вечернее время, после 20:00.

По словам народного избранника, люди постоянно жалуются, что не могут добраться до дома.

Максим Иванкин сообщил, что его ведомством еженедельно проводятся проверки, по результатам которых в случае нарушений составляются акты, направляемые перевозчикам.

На замечание Алексея Шуварина о том, не пора ли расторгнуть контракты с перевозчиками, у которых такие нарушения встречаются часто, Иванкин пояснил, что систематический характер они не носят.

Напомним: тема, касающаяся движения транспорта поздним вечером, уже обсуждалась на комиссии гордумы 12 апреля. Тогда депутат Андрей Фомин выступил с предложением сократить время работы автобусов большой вместимости в связи с нерентабельностью.

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Гость|26.04.2017 13:00|

Да завели бы Иванкин с Фоминым Шуварина на задворки администрации, да и между танками там обьяснили ему по-простому, что и как чтоб не выпендривался...

Гость|26.04.2017 13:06|

Опаньки... уже коммент стерли. Бдительный модер стоит на страже интересов Иванкина и Фомина.

Гость|26.04.2017 13:16|

а в Веселовку вообще добрать после 19часов затруднительно маршрутка 43 вообще может не появиться на маршруте. Ведь можно продлить маршрут 4 до ост.шк.62

Гость|26.04.2017 13:16|

а как добираться людям, которые работают до 21-22?

Гость|26.04.2017 13:25|

penzainform.ru писал(a):

Иванкин пояснил, что систематический характер они не носят.
Как это не носят? Этот товарищ хоть один автобус после 20.00 видел?penzainform.ru писал(a):
Напомним: тема, касающаяся движения транспорта поздним вечером, уже обсуждалась на комиссии гордумы 12 апреля. Тогда депутат Андрей Фомин выступил с предложением сократить время работы автобусов большой вместимости в связи с нерентабельностью.
А этот дапертут вообще вредитель и лобист своих поганых маршруток, которые запретить давно пора. Тогда и троллейбусы с автобусами рентабельными станут, даже гиперрентабельными. К тому же комфортно и безопасно станет и водителям на дороге и пассажирам.

Гость|26.04.2017 13:26|

Гость писал(a):

а как добираться людям, которые работают до 21-22?
На фоминских маршрутках,а как же ещё?

Гость|26.04.2017 13:27|

Алексей Шуварин, уважаемый, не останавливайтесь на замечаниях, разгоните эту шайку вредителей

Гость|26.04.2017 13:28|

я соглашусь транспорт должен ходить до 00-00 минимум !!! я работаю до 22-00 что мне делать ??? благо 4рка с горем по полам ходит но она просто битком, люди устали, Максим Иванкин пиши по собственному и уходи ты не хозяйственник, не можешь порядок навести, запустили маршрутки, и людям в уши гадите что все убыточно!!! а сами серый нал собираете, тем самым грабите нашу губернию... а значит и меня... всплывут ваши махинации уж поверьте....

Гость|26.04.2017 13:32|

А нет ли у Шуварина каких неточностей в декларации? А если поискать?

Гость|26.04.2017 13:36|

Гость писал(a):

А нет ли у Шуварина каких неточностей в декларации? А если поискать?
Может лучше у Фомина их поискать?

Гость|26.04.2017 13:39|

penzainform.ru писал(a):

Тогда депутат Андрей Фомин выступил с предложением сократить время работы автобусов большой вместимости в связи с нерентабельностью.
Андрей Владимирович Фомин, генеральный директор компаний ООО «Корпорация Дилижанс» и ООО «Компания Дилижанс». Тот самый, кого и СМИ, и народная молва, и даже, о ужас, некоторые городские чиновники называли одним из главных виновников безвременной кончины муниципального транспорта города Пензы.

СОВЕСТЬ У ВАС ЕСТЬ, АНДРЕЙ ФОМИН?

Гость|26.04.2017 13:41|

Гость писал(a):

Может лучше у Фомина их поискать?
Фомин не подрывает глупыми вопросами устаканившуюся систему перераспределения бабла, поэтому искать не будут.

Гость|26.04.2017 13:52|

Кто голосовал за этого Фомина пусть и ходят пешком!!! В следующий раз будут головой думать, прежде чем за таких голосовать!

Гость|26.04.2017 13:54|

А действительно интересно, от какого избирательного округа этот деятель избирался?

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