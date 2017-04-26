26.04.2017 | 11:19

В ходе сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в среду, 26 апреля, депутат Алексей Шуварин поинтересовался у начальника управления ЖКХ Андрея Гришина, по какому принципу устанавливаются дорожные знаки в областном центре.

«Когда прекратится практика установки знаков за деньги, по желанию учреждений? Например, что остановка запрещена для всех, кроме его работников?» - возмутился Алексей Шуварин.

В качестве примера он привел подобные знаки на улице Жемчужной, а также четыре знака у частного домовладения на Маршала Крылова. По мнению депутата, владельцу дома по какой-то причине создали комфортные условия. При этом у обычных, менее презентабельных жилых домов подобные знаки не появляются.

Андрей Гришин пообещал разобраться в каждом из приведенных примеров и выяснить, законно ли установлены знаки.