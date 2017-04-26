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Общество | В Пензе активно идет процесс приватизации МКП «Теплоснабжение»

26.04.2017|11:28
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На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в среду, 26 апреля, депутат Олег Шаляпин потребовал от начальника управления ЖКХ Андрея Гришина озвучить сумму долга муниципального казенного предприятия «Теплоснабжение» перед ресусоснабжающими организациями.

«Каждый год в отчете вы не указываете, сколько сейчас долгов у МКП. За 2015 год было около миллиарда. А сейчас?» - задал вопрос народный избранник.

По словам Гришина, цифра в течение 2016 года незначительно изменялась и по его итогам осталась той же - около миллиарда рублей. Для уменьшения долга ведется претензионная работа, но главное - идет процесс приватизации МКП «Теплоснабжение».

«Мы движемся в этом направлении семимильными шагами и в конце года, думаю, ее закончим», - оптимистично доложил Андрей Гришин.

Напомним: на начало апреля МКП «Теплоснабжение» задолжало компании «Т Плюс» 1 миллиард 200 миллионов рублей, тогда как задолженность потребителей перед «Теплоснабжением» составляет больше 800 миллионов рублей.

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