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Общество | В майские праздники изменится график движения пригородных поездов

26.04.2017|10:04
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В Пензенской области в майские праздники будет изменен график движения пригородных поездов Башкортостанской ППК.

28 апреля и 5 мая поезда будут курсировать по рабочему дню пятницы; 29 и 30 апреля, 6, 7, 8 мая – по выходному дню субботы; 1 и 9 мая – по выходному дню воскресенья; 2 и 10 мая – по рабочему дню понедельника.

Как сообщил ИА «ПензаИнформ» пресс-секретарь Башкортостанской пригородной пассажирской компании Сергей Спатар, с расписанием также можно ознакомиться на информационных стендах вокзалов, остановочных пунктах и официальном сайте транспортной компании.

Напомним: 28, 29, 30 апреля, а также 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мая поезд № 6115 будет отправляться со станции Белинской в 10:29, прибывать в Пачелму в 11:37.

Поезд № 6110 станет отъезжать из Пачелмы в 14:33, прибывать в 15:43 на станцию Белинскую.

29 и 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9 мая назначаются пригородные поезда № 6170 Рузаевка – Инза (отправление в 7:17, прибытие в 9:20) и № 6169 Инза - Рузаевка (отправление в 16:25, прибытие в 18:36).

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