26.04.2017 | 15:20

В преддверии Дня Победы сеть магазинов «Канцлер» объявляет начало приема работ на творческий конкурс «Я помню!».

Их можно принести в магазины сети «Канцлер». На обороте необходимо указать фамилию, имя, отчество, телефон, возраст и город.

Каждый из участников получит набор трехгранных цветных карандашей «Мульти-пульти», а лучшие, по мнению специального жюри, работы отметят призами - пятью годовыми наборами товаров «Мульти-пульти» и тремя электронными книгами.

Работы принимаются до 21 мая, все они будут опубликованы в группе «ВКонтакте».