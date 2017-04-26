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Общество | Сеть магазинов «Канцлер» проводит творческий конкурс «Я помню!»

26.04.2017|15:20
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В преддверии Дня Победы сеть магазинов «Канцлер» объявляет начало приема работ на творческий конкурс «Я помню!».

Их можно принести в магазины сети «Канцлер». На обороте необходимо указать фамилию, имя, отчество, телефон, возраст и город.

Каждый из участников получит набор трехгранных цветных карандашей «Мульти-пульти», а лучшие, по мнению специального жюри, работы отметят призами - пятью годовыми наборами товаров «Мульти-пульти» и тремя электронными книгами.

Работы принимаются до 21 мая, все они будут опубликованы в группе «ВКонтакте».

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