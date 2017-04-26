26.04.2017 | 14:57

В 2017 году доля жителей Пензенской области, получающих государственные и муниципальные услуги в электронном виде, должна составить не менее 70%. Сейчас этот показатель, по данным Росстата, равен 47,7%, в 2015 году было 29,7%.

Об этом на заседании, состоявшемся в среду, 26 апреля, рассказал первый зампред правительства региона Андрей Кулинцев.

Лидером по предоставлению услуг является Иссинский район. «Это что-то невообразимое - 268% исполнения плана!» - поделился докладчик.

Также в передовиках Городищенский, Наровчатский и Белинский районы. В отстающих - Неверкинский, Малосердобинский, Башмаковский и Пачелмский.

В настоящее время, по словам Андрея Кулинцева, жители области могут получить в электронном виде 148 видов услуг. Наиболее востребованными являются услуги в сфере ЗАГС, запись на прием к врачу и очередь в детсад.

Преградами к их получению является необходимость подавать часть документов в бумажном виде, лично присутствуя при этом. Кроме того, по мнению первого зампреда, органы местного самоуправления ведут недостаточную работу по их популяризации.

«Для модернизации портала госуслуг мы решили сконцентрироваться на социальных услугах, в частности, рождении ребенка; образовательных - записи в школу и электронном дневнике. К концу года запустим информационную систему министерства здравоохранения: появится возможность в электронном виде оформить вызов врача на дом и получить доступ к медицинской карте», - поделился планами Андрей Кулинцев.

В заключение председатель правительства Николай Симонов поинтересовался, кто из присутствующих на заседании зарегистрирован на сайте госуслуги.ру. Руки подняли около 90% человек, сидящих в зале, в том числе журналисты.

«А кто в реальности пользовался ими?» - продолжал спрашивать Николай Петрович. На этот раз рук было несколько меньше - около половины.

«Оценивать нужно не тех, кто зарегистрирован, а тех, кто получил услуги», - резюмировал Симонов. Иначе, по его мнению, оценка количества тех, кто реально пользуется системой, может быть некорректной.