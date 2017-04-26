Пензенское информационное агентство|18+|Среда|26 апр 2017|10:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+16oC
Завтра | Облачно |
  60.79  |  $  55.85
 

Общество | Пензенцы смогут добраться до Сухума на поезде

26.04.2017|09:30
Печать

Летом 2017 года у пензенцев появится возможность доехать до Абхазии на поезде. Как сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги, впервые в летнем графике появится поезд сообщением Самара - Пенза - Сухум № 487/488.

Поезд совершит первый рейс 31 мая, а затем будет курсировать с периодичностью отправления через день с 7 июня по 29 сентября. В составе - плацкартные и купейные вагоны.

Напомним: билет на поезда дальнего следования в сообщении с Абхазией можно оформить за 60 суток до даты их отправления (ранее этот срок составлял 45 суток). Также у жителей Пензенской области, желающих провести отпуск в Абхазии, имеется возможность одновременно с железнодорожным билетом до Адлера приобрести талон, который дает право на поездку автобусом в республику.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!