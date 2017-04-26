26.04.2017 | 09:30

Летом 2017 года у пензенцев появится возможность доехать до Абхазии на поезде. Как сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги, впервые в летнем графике появится поезд сообщением Самара - Пенза - Сухум № 487/488.

Поезд совершит первый рейс 31 мая, а затем будет курсировать с периодичностью отправления через день с 7 июня по 29 сентября. В составе - плацкартные и купейные вагоны.

Напомним: билет на поезда дальнего следования в сообщении с Абхазией можно оформить за 60 суток до даты их отправления (ранее этот срок составлял 45 суток). Также у жителей Пензенской области, желающих провести отпуск в Абхазии, имеется возможность одновременно с железнодорожным билетом до Адлера приобрести талон, который дает право на поездку автобусом в республику.