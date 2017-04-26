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Общество | Пензенцев призвали навести чистоту около сквера Бессмертного полка

26.04.2017|17:35
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В среду, 26 апреля, мэр Пензы Виктор Кувайцев проверил, как ведется благоустройство сквера Бессмертного полка.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в настоящее время завершается подготовка к укладке тротуарной плитки. Если позволят погодные условия, работы начнутся в ближайшие дни. Кроме того, уже установлен бордюрный камень.

«Мы постараемся благоустроить всю территорию сквера. При этом было бы хорошо, если бы жители близлежащих домов навели чистоту на прилегающих территориях, а мусор оставляли на контейнерных площадках», - высказал свое пожелание Виктор Кувайцев.

Также градоначальник отметил, что можно заменить элементы на детской игровой площадке, но при условии, что местные жители не будут использовать участок в качестве парковки.

Напомним: от горожан поступило предложение территорию на улице Карпинского, прилегающую к памятнику Победы, сделать тематической и назвать сквером Бессмертного полка.

8 апреля во время общегородского субботника, в котором принял участие Виктор Кувайцев, были намечены предполагаемые границы сквера.

Ранее сообщалось, что там замостят дорожки, дополнительно высадят кустарники, установят лавочки и фонари.

Кроме того, в сквере предполагается разместить экспозицию, повествующую об истории проведения в Пензе всероссийской акции «Бессмертный полк».

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Гость|26.04.2017 18:20|

penzainform.ru писал(a):

Напомним: от горожан поступило предложение территорию на улице Карпинского, прилегающую к памятнику Победы, сделать тематической и назвать сквером Бессмертного полка.
Врать то.

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