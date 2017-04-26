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Общество | Директор ООО «ГКС Энерго» оштрафован на 20 000 рублей

26.04.2017|10:01
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Вступило в силу решение Октябрьского районного суда о привлечении к ответственности генерального директора ООО «ГКС Энерго» за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

В августе 2016 года прокуратура установила, что блочно-модульная котельная ООО «ГКС Энерго» находится в государственном реестре опасных производственных объектов. На момент проверки организация не располагала финансовыми и материальными ресурсами для локализации и ликвидации последствий аварий на котельной.

За данное нарушение генеральному директору ООО «ГКС Энерго» был назначен административный штраф в сумме 20 000 руб. Не согласившись с постановлением, руководитель организации подал жалобу сначала в Октябрьский районный, затем в Пензенский областной суд. Обе жалобы были оставлены без удовлетворения.

«Эксплуатация взрывопожароопасного и химически опасного производственного объекта с нарушением требований законодательства в области промышленной безопасности создает реальную угрозу жизни и здоровью не только работникам организации, но и посторонним лицам, которые могут попасть в зону возможной аварии», - пояснили в пресс-службе Пензенского областного суда.

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Гость|26.04.2017 10:39|

penzainform.ru писал(a):

зону возможной аварии», - пояснили в пресс-службе Пензенского областного суда.
Нужно на государство в суд подать оно не способно защитить мой дом от ВОЗМОЖНОГО падения 20-ти километрового метеорита и вторжения пришельцев.

Главное попасть именно к этому судье.

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