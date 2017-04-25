25.04.2017 | 11:14

На видеоконференции, прошедшей во вторник, 25 апреля, в правительстве области, губернатор Иван Белозерцев напомнил о ярмарке-выставке для дачников, которая состоится в Пензе 28-29 апреля.

«Обращаю внимание глав муниципальных районов: у вас есть предприниматели, которые выращивают саженцы яблок, груш, кустарников, производят теплицы и инвентарь. Все, что важно для дачника, необходимо реализовать здесь, на ярмарке для горожан. Мы открыли дачный сезон, как и договаривались, и люди готовы приобретать все, что необходимо для дачи», - отметил губернатор Иван Белозерцев.

Он также попросил создать условия для реализации подобной продукции не только в Пензе, но и в районах, где она также будет востребована.

«Мы сохраняем традицию, которую заложили раньше, но должны расширить ассортимент», - резюмировал Иван Белозерцев.

Напомним: в рамках фестиваля-ярмарки «Сезон уДАЧИ», который пройдет на площади имени Ленина, пензенцы смогут приобрести и продегустировать продукцию регионального агропрома, выбрать семена картофеля, овощей, рассаду, саженцы плодовых и ягодных культур, подобрать минеральные удобрения и средства защиты растений.

Также на площади выставят сельхозтехнику, оборудование для дачных и садовых работ, теплицы, парники, приспособления для полива и ухода за растениями, которые при необходимости можно будет купить.

Кроме того, заработает зона консультаций, где все желающие смогут получить ответы по юридическим, земельным вопросам, а также вопросам в области ветеринарного надзора.