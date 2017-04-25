25.04.2017 | 15:11

По аллеям Новозападного кладбища нескончаемым потоком идут пензенцы. Это Радоница, называемая еще Пасхой мертвых.

«После зимы обязательно надо навестить», - заметила пожилая горожанка.

«На работе отпустили, вот и решили прийти», - добавил пензенец.

Практически все на Радоницу приносят на кладбище цветы. В основном искусственные. Но чувства, которые в этом момент испытывают люди, настоящие.

Пензячка Валентина Полякова пришла на могилу своей сестры, чтобы навести порядок около памятника, вспомнить о прошлом.

«Живу я далеко, прихожу сюда редко. Наверное, обижается на меня. Умерла она очень рано», - поделилась Валентина.

Кстати, на Страстной неделе и в светлую пасхальную седмицу панихиды в храмах не проводятся. Поминать усопших вновь начинают только на Радоницу.

А потому сейчас к столикам, где записывают имена умерших для упоминания во время панихиды, не протолкнуться. Многолюдно и возле церквей.

Храм-часовня Преподобного Сергия Радонежского - единственный около Новозападного кладбища. По давно сложившейся традиции на Радоницу молебен там проводит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Заповедь Божья гласит: «Там, где собраны двое или трое во имя Мое, там и Я посреди них». Но это не значит, что молитва дома меньше. Если нет возможности прийти на кладбище или в храм, просто помолитесь вечером, это будет та же самая радость для усопших», - отметил он.