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Общество | Владыка Серафим провел молебен в храме Сергия Радонежского

25.04.2017|15:11
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По аллеям Новозападного кладбища нескончаемым потоком идут пензенцы. Это Радоница, называемая еще Пасхой мертвых.

«После зимы обязательно надо навестить», - заметила пожилая горожанка.

«На работе отпустили, вот и решили прийти», - добавил пензенец.

Практически все на Радоницу приносят на кладбище цветы. В основном искусственные. Но чувства, которые в этом момент испытывают люди, настоящие.

Пензячка Валентина Полякова пришла на могилу своей сестры, чтобы навести порядок около памятника, вспомнить о прошлом.

«Живу я далеко, прихожу сюда редко. Наверное, обижается на меня. Умерла она очень рано», - поделилась Валентина.

Кстати, на Страстной неделе и в светлую пасхальную седмицу панихиды в храмах не проводятся. Поминать усопших вновь начинают только на Радоницу.

А потому сейчас к столикам, где записывают имена умерших для упоминания во время панихиды, не протолкнуться. Многолюдно и возле церквей.

Храм-часовня Преподобного Сергия Радонежского - единственный около Новозападного кладбища. По давно сложившейся традиции на Радоницу молебен там проводит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Заповедь Божья гласит: «Там, где собраны двое или трое во имя Мое, там и Я посреди них». Но это не значит, что молитва дома меньше. Если нет возможности прийти на кладбище или в храм, просто помолитесь вечером, это будет та же самая радость для усопших», - отметил он.

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Гость|25.04.2017 18:33|

А ему 200 ланд кто бог подал?

Гость|25.04.2017 18:38|

А ему 200 ланд кто бог подал?

Сам взял. Не жди милостей от....

Гость|25.04.2017 19:17|

Вот это новость! Больше новостей про жрецов.

Да и мощей свежих пора уже привести

Гость|25.04.2017 19:43|

Спасибо за храм - часовню певцу Пенкину.

Имя: Гость
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