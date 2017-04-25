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Общество | В физкультурном комплексе «Звезда» собрались собаководы со всей России

25.04.2017|15:24
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В Пензе прошла всероссийская выставка собак. Аляскинский маламут по кличке Елка впервые принял участие в таком мероприятии, но, судя по выражению его морды, трехмесячный щенок ни капельки не волновался.

«Спокоен как танк, хотя порода очень энергичная. Эти собаки зимой гоняют на нартах, общительные, любят бегать», - рассказал заводчик собак Дмитрий Хорьков.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Звезда» собрались собаководы не только из Пензы, но и из других регионов России. Всего около 300 участников.

«На данных выставках осматривают экстерьер, тестируют психологическое состояние животных», - сообщила организатор выставки Наталья Чекушкина.

На таких мероприятиях без помощи грумера не обойтись. Собачьи парикмахеры помогают владельцам животных подготовить их четвероногих друзей к выставке.

«Самое главное умение - вовремя отдернуть руки, - пошутила грумер Наталья Езовских. - Бывает, что собаки, не привыкшие к стрижкам, кусаются».

Лучшие представители пород получили подарки, медали, кубки и заветные титулы чемпионов РКФ.

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