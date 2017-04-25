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Общество | На Западной Поляне ремонтируют памятник героям блокадного Ленинграда

25.04.2017|15:50
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На Западной Поляне снова ремонтируют подножие памятника героям блокадного Ленинграда.

«Провалилась одна сторона, она была неровной, поэтому мы теперь ровняем», - рассказали рабочие.

Памятник героям Ленинграда торжественно открыли в январе 2014 года. А уже в марте возникла нужда в его ремонте. Брусчатка начала шататься под ногами горожан. Очень это не похоже на вечную память, а ведь прошло всего два месяца.

«Я не строитель, но это безобразие. У нас все так делают», - посетовала прохожая.

Летом 2014 года памятник начали приводить в порядок. И опять ненадолго его хватило: в апреле 2015-го площадь снова стала проседать.

Этой весной строители справились за два дня. Окажет ли очередное сопротивление настойчивая брусчатка, покажет время. Пока опыт говорит о том, что его пройдет совсем немного.

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Гость|25.04.2017 18:37|

Как можно чаще надо его ремонтировать! Неосвоенных и не отвлечённых средств ещё очень и очень много!

Гость|25.04.2017 19:14|

Вот как хорошо. Отличный повод своровать из бюджета

Имя: Гость
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