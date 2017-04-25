На Западной Поляне снова ремонтируют подножие памятника героям блокадного Ленинграда.
«Провалилась одна сторона, она была неровной, поэтому мы теперь ровняем», - рассказали рабочие.
Памятник героям Ленинграда торжественно открыли в январе 2014 года. А уже в марте возникла нужда в его ремонте. Брусчатка начала шататься под ногами горожан. Очень это не похоже на вечную память, а ведь прошло всего два месяца.
«Я не строитель, но это безобразие. У нас все так делают», - посетовала прохожая.
Летом 2014 года памятник начали приводить в порядок. И опять ненадолго его хватило: в апреле 2015-го площадь снова стала проседать.
Этой весной строители справились за два дня. Окажет ли очередное сопротивление настойчивая брусчатка, покажет время. Пока опыт говорит о том, что его пройдет совсем немного.
Как можно чаще надо его ремонтировать! Неосвоенных и не отвлечённых средств ещё очень и очень много!