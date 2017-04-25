25.04.2017 | 15:04

В воскресенье, 23 апреля, жители Пензы смогли испытать свои силы в полумарафоне, приняв участие в акции «Весенняя гроза». Состязания провели благотворительный фонд «Караван добрых дел» и городской комитет по физической культуре и спорту.

Каждый нашел себе занятие по душе: дети участвовали в веселых стартах, семьи демонстрировали свою ловкость, смекалку, а самые отважные бежали полумарафон - 21 км. Таких смельчаков оказалось 52. Самому молодому бегуну (ему 11 лет) было на кого равняться: примером для всех стала 82-летняя Анастасия Авдонина.

Чемпионом в состязаниях среди мужчин оказался Алексей Трошкин, пробежавший дистанцию за 1 час 6 минут и 1 секунду. Второе место занял Сергей Лисмов, его результат 1 час 13 минут 26 секунд. С небольшим отставанием - всего в 7 секунд - третье место завоевал Вадим Кутляров.

Среди женщин победу одержала Елена Смирнова, показав результат 1 час 23 минуты 44 секунды. Второе место у Юлии Винокуровой - 1 час 28 минут 25 секунд, третье - у Елены Захаровой, преодолевшей 21 километр за 1 час 28 минут 59 секунд.

Все участники акции получили заряд положительных эмоций и сюрпризы от «Каравана добрых дел», а спортсменам серебряного возраста были вручены специальные призы. Также все желающие угостились горячим чаем и гречневой кашей с мясом из полевой кухни.

Организаторы акции выражают благодарность главному судье соревнований Александру Екимову и обещают, что пензенцев ждет еще много увлекательных состязаний.