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Общество | Губернатор призвал отправителей открыток ветеранам быть внимательнее

25.04.2017|10:42
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В ходе совещания с главами администраций районов Пензенской области, состоявшегося во вторник, 25 апреля, губернатор Иван Белозерцев попросил их не оставить без внимания никого из ветеранов Великой Отечественной и их вдов.

«Встречайтесь с фронтовиками, попейте чаю, можете налить фронтовые сто граммов. На мероприятиях должны дежурить машины скорой помощи. Места захоронений необходимо привести в порядок», - перечислил глава региона.

Также он поручил уделить внимание мемориальным экспозициям боевой техники, которые есть во многих районах, и организовать на празднике работу полевой кухни.

«Не забудьте прежде, чем отправить открытку, узнать, не адресована ли она человеку, которого похоронили полгода-год назад. Такое уже было, поэтому нужно быть предельно внимательными», - предупредил Иван Белозерцев.

Губернатор напомним вопиющий случай, произошедший в Пачелмском районе, где уже похороненному ветерану прислали поздравительную открытку.

«Это позор на всю Россию! Прошу не допустить такого», - потребовал глава региона.

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