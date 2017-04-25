25.04.2017 | 10:42

В ходе совещания с главами администраций районов Пензенской области, состоявшегося во вторник, 25 апреля, губернатор Иван Белозерцев попросил их не оставить без внимания никого из ветеранов Великой Отечественной и их вдов.

«Встречайтесь с фронтовиками, попейте чаю, можете налить фронтовые сто граммов. На мероприятиях должны дежурить машины скорой помощи. Места захоронений необходимо привести в порядок», - перечислил глава региона.

Также он поручил уделить внимание мемориальным экспозициям боевой техники, которые есть во многих районах, и организовать на празднике работу полевой кухни.

«Не забудьте прежде, чем отправить открытку, узнать, не адресована ли она человеку, которого похоронили полгода-год назад. Такое уже было, поэтому нужно быть предельно внимательными», - предупредил Иван Белозерцев.

Губернатор напомним вопиющий случай, произошедший в Пачелмском районе, где уже похороненному ветерану прислали поздравительную открытку.

«Это позор на всю Россию! Прошу не допустить такого», - потребовал глава региона.