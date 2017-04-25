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Общество | Город Спутник посетила делегация парламентариев

25.04.2017|16:43
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Во вторник, 25 апреля, Город Спутник посетила делегация парламентариев в лице председателя Государственного собрания Республики Мордовия Владимира Чибиркина и депутата Саратовской областной думы Владимира Капкаева. Сопровождал гостей председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Посещение микрорайона состоялось в рамках сотрудничества, целью которого стали оценка инфраструктуры комплексного развития городов и ознакомление с опытом организации оздоровительного отдыха детей в летний период.

В ходе визита гости посетили школу Города Спутника, дворец водных видов спорта «Дельфин» и жемчужину микрорайона - фонтанную площадь.

Парламентарии высоко оценили увиденное. Особенно впечатлили делегацию современная архитектура микрорайона, а также скорость возведения жилых домов и объектов инфраструктуры.

Встреча показала, что развитие Спутника может служить отличным примером для реализации аналогичных проектов комплексного развития городов.

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Гость|25.04.2017 18:08|

А что там со школой??? Её достроили?

Имя: Гость
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