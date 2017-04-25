Во вторник, 25 апреля, Город Спутник посетила делегация парламентариев в лице председателя Государственного собрания Республики Мордовия Владимира Чибиркина и депутата Саратовской областной думы Владимира Капкаева. Сопровождал гостей председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.
Посещение микрорайона состоялось в рамках сотрудничества, целью которого стали оценка инфраструктуры комплексного развития городов и ознакомление с опытом организации оздоровительного отдыха детей в летний период.
В ходе визита гости посетили школу Города Спутника, дворец водных видов спорта «Дельфин» и жемчужину микрорайона - фонтанную площадь.
Парламентарии высоко оценили увиденное. Особенно впечатлили делегацию современная архитектура микрорайона, а также скорость возведения жилых домов и объектов инфраструктуры.
Встреча показала, что развитие Спутника может служить отличным примером для реализации аналогичных проектов комплексного развития городов.
А что там со школой??? Её достроили?