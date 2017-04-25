Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|25 апр 2017|18:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  60.79  |  $  55.85
 

Общество | «День поля» станет праздником для жителей Пензенской области

25.04.2017|17:06
Печать

Традиционный «День поля» должен в этом году стать широкомасштабным праздником для жителей Сурского края. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на видеоконференции с главами районов, состоявшейся в правительстве области во вторник, 25 апреля.

Глава региона уточнил: площадка должна располагаться в Бессоновском, Каменском или Мокшанском районе, чтобы жители Пензы и других районов могли посетить праздник. Нужно не только подготовить экспозицию агротехники, но и создать условия для отдыха семьям с детьми.

«Каждый район мог бы представить свою продукцию. Надо организовать презентацию так, чтобы у людей возникло желание посетить выставку», - подчеркнул губернатор.

Основная работа по организации фестиваля сельхозтехники возложена на министерство сельского хозяйства, а главы районных администраций должны подготовить свои предложения по проведению «Дня поля».

0
0
0
0
Гость|25.04.2017 17:45|

Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://smokenosov.blogspot.com

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!