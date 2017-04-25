25.04.2017 | 17:06

Традиционный «День поля» должен в этом году стать широкомасштабным праздником для жителей Сурского края. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на видеоконференции с главами районов, состоявшейся в правительстве области во вторник, 25 апреля.

Глава региона уточнил: площадка должна располагаться в Бессоновском, Каменском или Мокшанском районе, чтобы жители Пензы и других районов могли посетить праздник. Нужно не только подготовить экспозицию агротехники, но и создать условия для отдыха семьям с детьми.

«Каждый район мог бы представить свою продукцию. Надо организовать презентацию так, чтобы у людей возникло желание посетить выставку», - подчеркнул губернатор.

Основная работа по организации фестиваля сельхозтехники возложена на министерство сельского хозяйства, а главы районных администраций должны подготовить свои предложения по проведению «Дня поля».