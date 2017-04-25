25.04.2017 | 13:42

В субботу, 29 апреля, жители Пензенской области смогут обратиться к врачам сразу трех специальностей.

Взрослое население приглашается к колопроктологам и сосудистым хирургам. Специалисты будут вести прием по адресу: г. Пенза, ул. Тамбовская, 32/Богданова, 53а. Записаться можно по телефону 999-130.

Прием маленьких пациентов будут вести педиатры в детских поликлиниках - всего по области более 300 детских врачей. Записаться можно по телефонам регистратур и с помощью сайта Penzadoctor.ru, а жителям Пензы также по номеру 990-130.

«Убедительно просим граждан, записавшихся на субботний прием, посетить врачей. В случае невозможности личного присутствия предупредите специалистов контакт-центра и дайте возможность записать на прием других людей. Опыт проведения подобной акции в предыдущую субботу показал, что врачей-колопроктологов, к сожалению, посетили всего лишь 75% от записавшихся», - обращается к жителям области пресс-служба регионального минздрава.