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Общество | 29 апреля пациентов ждут педиатры, сосудистые хирурги и проктологи

25.04.2017|13:42
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В субботу, 29 апреля, жители Пензенской области смогут обратиться к врачам сразу трех специальностей.

Взрослое население приглашается к колопроктологам и сосудистым хирургам. Специалисты будут вести прием по адресу: г. Пенза, ул. Тамбовская, 32/Богданова, 53а. Записаться можно по телефону 999-130.

Прием маленьких пациентов будут вести педиатры в детских поликлиниках - всего по области более 300 детских врачей. Записаться можно по телефонам регистратур и с помощью сайта Penzadoctor.ru, а жителям Пензы также по номеру 990-130.

«Убедительно просим граждан, записавшихся на субботний прием, посетить врачей. В случае невозможности личного присутствия предупредите специалистов контакт-центра и дайте возможность записать на прием других людей. Опыт проведения подобной акции в предыдущую субботу показал, что врачей-колопроктологов, к сожалению, посетили всего лишь 75% от записавшихся», - обращается к жителям области пресс-служба регионального минздрава.

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