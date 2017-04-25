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Общество | 28 и 29 апреля на площади Ленина пройдет дачная ярмарка

25.04.2017|14:59
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28 и 29 апреля на площади Ленина пройдет ярмарка «Сезон уДАЧИ». Там садоводы и огородники смогут купить саженцы, семена, получить консультации по выращиванию различных культур.

«Главы районных администраций, создайте условия для людей, которые могли бы приехать в город и реализовать свою продукцию», - отметил губернатор Иван Белозерцев.

Иван Александрович поставил еще одну задачу: провести в ближайшее время в области крупную выставку сельскохозяйственной техники и постараться организовать ее таким образом, чтобы заинтересовать не только специалистов, но и обычных жителей.

Уже сейчас губерния готовится к севу - старт через два-три дня. В прошлом году погода позволила начать раньше, но пока отставание не критичное.

«Структура площадей составит 1 млн 374 тысячи гектаров. Это на 30 тысяч больше, чем в прошлом году», - сообщил министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

«Наша задача - создать все условия, чтобы посеять в установленные сроки. Землей, на которой погибли озимые, тоже нужно заниматься», - пояснил Иван Белозерцев.

В 2017-м планируют собрать урожай не меньший, чем в прошлом году.

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