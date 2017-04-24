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Общество | За 3 дня в Пензенской области задержали 54 пьяных водителя

24.04.2017|15:18
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С 21 по 23 апреля в Пензенской области проводились мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей.

За управление машиной в состоянии алкогольного опьянения были задержаны 54 человека, причем 11 из них - по информации, полученной от бдительных граждан.

«Госавтоинспекция напоминает, что вождение в нетрезвом виде влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 года до 2 лет», - предупредили в отделе пропаганды областного УГИБДД.

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Гость|24.04.2017 15:38|

А теперь представьте сколько совершается менее тяжких нарушений, и как бездействует ГИБДД.

Гость|24.04.2017 15:44|

когда у нас за ксенон начнут ВУ лишать?

И когда с тонировкой нормально бороться начнут?

Полгорода закатаные в ноль и ксенон в два этажа.

Гость|24.04.2017 15:46|

в период с 1 по 9 мая сколько будет нарушений посчитайте и обязательно об этом напишите !

Гость|24.04.2017 16:11|

Гость|24.04.2017 15:44|

когда у нас за ксенон начнут ВУ лишать?

И когда с тонировкой нормально бороться начнут?

Полгорода закатаные в ноль и ксенон в два этажа. ТАКИХ УРОДОВ НУЖНО ЛИШАТЬ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ НА ПОЖИЗНЕННО., А ПЬЯН РВАНУЮ САЖАТЬ В ТЮРЯГУ лет на 10, ЧТО БЫ НЕ ПОВАДНО БЫЛО ДРУГИМ... АУ!!!!!ДЕПУТАТЫ!!!!!ВЫ КОГДА НИБУДЬ БУДЕТЕ НАРОД СЛУШАТЬ????

Гость|24.04.2017 16:14|

и про пьянь и про ксенон абсолютно согласен, давно навести порядок, вечером невозможно стало ездить, задолбал самопльный ксенон

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