С 21 по 23 апреля в Пензенской области проводились мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей.
За управление машиной в состоянии алкогольного опьянения были задержаны 54 человека, причем 11 из них - по информации, полученной от бдительных граждан.
«Госавтоинспекция напоминает, что вождение в нетрезвом виде влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 года до 2 лет», - предупредили в отделе пропаганды областного УГИБДД.
А теперь представьте сколько совершается менее тяжких нарушений, и как бездействует ГИБДД.