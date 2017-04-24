24.04.2017 | 15:18

С 21 по 23 апреля в Пензенской области проводились мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей.

За управление машиной в состоянии алкогольного опьянения были задержаны 54 человека, причем 11 из них - по информации, полученной от бдительных граждан.

«Госавтоинспекция напоминает, что вождение в нетрезвом виде влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 года до 2 лет», - предупредили в отделе пропаганды областного УГИБДД.