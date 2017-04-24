24.04.2017 | 17:10

В понедельник, 24 апреля, в Заречном стартовала акция «Георгиевская ленточка», в рамках которой волонтеры планируют раздать 1 500 метров ленты.

Символ Победы уже начали вручать воспитанникам старших групп детсадов и младшим школьникам. При этом детям рассказывают об истории создания ленты и о том, как правильно ее носить.

Также волонтеры проводят мастер-классы, во время которых показывают, как красиво завязать ленту, чтобы подарить ее, сообщается на портале «Заречье сегодня».

Кроме того, 6 мая этот атрибут можно будет получить на акции «Говорит Заречный» около обелиска Победы. Начало мероприятия намечено на 18:00.