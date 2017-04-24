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Общество | В Заречном к 9 Мая планируют раздать 1 500 метров георгиевской ленты

24.04.2017|17:10
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В понедельник, 24 апреля, в Заречном стартовала акция «Георгиевская ленточка», в рамках которой волонтеры планируют раздать 1 500 метров ленты.

Символ Победы уже начали вручать воспитанникам старших групп детсадов и младшим школьникам. При этом детям рассказывают об истории создания ленты и о том, как правильно ее носить.

Также волонтеры проводят мастер-классы, во время которых показывают, как красиво завязать ленту, чтобы подарить ее, сообщается на портале «Заречье сегодня».

Кроме того, 6 мая этот атрибут можно будет получить на акции «Говорит Заречный» около обелиска Победы. Начало мероприятия намечено на 18:00.

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Гость|24.04.2017 17:52|

Деньги девать некуда

Имя: Гость
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