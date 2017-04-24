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Общество | В. Супиков организовал паломнические поездки по святым местам области

24.04.2017|15:39
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В минувшие выходные пензенские паломники совершили две поездки по святым местам малой родины. Организатором автобусных туров выступил руководитель фракции «Единая Россия» в областном Законодательном собрании Вадим Супиков.

Жители избирательного округа № 1 посетили храмовый комплекс в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» в селе Большая Валяевка и святые источники Семиключья.

Многие впервые увидели уникальные места региона. Особенно запомнилась поездка детям, которые наряду с родителями восхищались православными красотами. Горожане вернулись в Пензу полные эмоций и впечатлений, с чувством благодарности за интересную экскурсию.

Напомним, что первая паломническая поездка в 2017 году состоялась 20 и 21 апреля. В столице пензенцы приложились к мощам святой Матроны Московской и побывали на могиле блаженной старицы.

Формированием групп занимаются сотрудники общественной приемной депутата по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 110, кабинет № 216. Справки по телефону 52-14-31.

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