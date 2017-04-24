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Общество | В Пензе работы по благоустройству проводят вне зависимости от погоды

24.04.2017|16:28
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В понедельник, 24 апреля, пензенские коммунальщики, несмотря на дождь, занимались благоустройством городских территорий.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в Октябрьском районе убрали бытовой мусор на улицах Гагарина и Шмидта. Кроме того, на Циолковского, Крупской и Гагарина очистили от объявлений и несанкционированной рекламы световые опоры.

В Первомайском районе ликвидированы навалы мусора на Куйбышева, 11а и 15. Также управляющие компании навели порядок на внутридворовых территориях многоквартирных жилых домов на улицах Тамбовской, Терновского, Кижеватова, Чкалова, Калинина, Мира, Пацаева и др.

Работники МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» очистили газоны на Окружной и Кижеватова и вывезли мусор, сотрудники МУП «Пензадормост» отмыли ограждения на улице Калинина.

«По всему Первомайскому району патрулируют две санитарные бригады, которые, помимо очистки проезжей части и обочин, проводят уборку автобусных остановок и урн от мусора», - добавили в пресс-службе.

Напомним: в Пензе с 17 марта по 30 апреля проходит месячник по благоустройству и санитарной очистке города. В его рамках проводятся еженедельные «санитарные пятницы», а также акции «Чистый лес», «Чистый берег», «Чистый родник» и др.

8 апреля в Пензе состоялся первый из запланированных общегородских субботников. Второй был намечен на 22-е число, однако из-за неблагоприятных погодных условий его перенесли на 29 апреля.

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Гость|24.04.2017 16:52|

Т.е свое предыдущее раздолбайство и ожидание чуда в виде субботников от людей (которые не состоялись и я этому искренне рад) - они покрывают теперь вынужденной работой и выдают это за героизм? Дожили. Бедные коммунальщики, работать приходится, аяяяй. ПИ не стыдно так информацию преподносить?

Гость|24.04.2017 17:02|

Бомба а не новость. Это вы фотку попутно на вынос тела сделали, до или после?

Могут же попутно шляясь по городу новости из пальца высасывать.

Имя: Гость
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