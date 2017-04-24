24.04.2017 | 16:28

В понедельник, 24 апреля, пензенские коммунальщики, несмотря на дождь, занимались благоустройством городских территорий.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в Октябрьском районе убрали бытовой мусор на улицах Гагарина и Шмидта. Кроме того, на Циолковского, Крупской и Гагарина очистили от объявлений и несанкционированной рекламы световые опоры.

В Первомайском районе ликвидированы навалы мусора на Куйбышева, 11а и 15. Также управляющие компании навели порядок на внутридворовых территориях многоквартирных жилых домов на улицах Тамбовской, Терновского, Кижеватова, Чкалова, Калинина, Мира, Пацаева и др.

Работники МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» очистили газоны на Окружной и Кижеватова и вывезли мусор, сотрудники МУП «Пензадормост» отмыли ограждения на улице Калинина.

«По всему Первомайскому району патрулируют две санитарные бригады, которые, помимо очистки проезжей части и обочин, проводят уборку автобусных остановок и урн от мусора», - добавили в пресс-службе.

Напомним: в Пензе с 17 марта по 30 апреля проходит месячник по благоустройству и санитарной очистке города. В его рамках проводятся еженедельные «санитарные пятницы», а также акции «Чистый лес», «Чистый берег», «Чистый родник» и др.

8 апреля в Пензе состоялся первый из запланированных общегородских субботников. Второй был намечен на 22-е число, однако из-за неблагоприятных погодных условий его перенесли на 29 апреля.