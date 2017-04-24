В фойе областной филармонии разместилась выставка работ воспитанников творческих студий и кружков.
Там проходит межрегиональный этап фестиваля «Таланты и поклонники». Он посвящен 125-летию Всероссийского добровольного пожарного общества.
В Пензу прибыли более 20 коллективов из разных областей. Лучшие поедут в Ростов-на-Дону, где пройдет финал всероссийского фестиваля.
Большинство продуктов питания заражены невидимыми паразитами! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но недавно наши ученые разработали уникальный препарат который очистит организм и омолодит вас. У меня после очистки: исчезли круги под глазами и папилломы, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее и даже похудела на пару килограмм. Вот сами почитайте --- https://vkcc.info/medico