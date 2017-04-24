24.04.2017 | 17:49

В фойе областной филармонии разместилась выставка работ воспитанников творческих студий и кружков.

Там проходит межрегиональный этап фестиваля «Таланты и поклонники». Он посвящен 125-летию Всероссийского добровольного пожарного общества.

В Пензу прибыли более 20 коллективов из разных областей. Лучшие поедут в Ростов-на-Дону, где пройдет финал всероссийского фестиваля.