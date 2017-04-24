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Общество | В Пензе прошел этап всероссийского фестиваля «Таланты и поклонники»

24.04.2017|17:49
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В фойе областной филармонии разместилась выставка работ воспитанников творческих студий и кружков.

Там проходит межрегиональный этап фестиваля «Таланты и поклонники». Он посвящен 125-летию Всероссийского добровольного пожарного общества.

В Пензу прибыли более 20 коллективов из разных областей. Лучшие поедут в Ростов-на-Дону, где пройдет финал всероссийского фестиваля.

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Гость|24.04.2017 18:50|

Большинство продуктов питания заражены невидимыми паразитами! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но недавно наши ученые разработали уникальный препарат который очистит организм и омолодит вас. У меня после очистки: исчезли круги под глазами и папилломы, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее и даже похудела на пару килограмм. Вот сами почитайте --- https://vkcc.info/medico

Гость|24.04.2017 19:27|

Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://smokenosov.blogspot.com

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