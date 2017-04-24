24.04.2017 | 15:33

Не так давно отремонтированная поликлиника рядом с больницей имени Захарьина опять будет меняться. В этот раз чиновники планируют преобразить регистратуру.

Уже через несколько месяцев там появится система, похожая на существующую в банках: у входа будут стоять администраторы, у которых можно выяснить, кому и куда идти, установят аппараты, выдающие талоны с номерами. На стенах повесят электронные табло с указанием того, кому пора спешить к окошку со специалистами.

Это начало реализации в нашей области проекта «Бережливая поликлиника». Он опробован в трех регионах и признан успешным. Пенза решила присоединиться.

«Бережливая поликлиника» - это бережливое отношение ко времени и качеству работы через научную организацию труда», - отметил главный внештатный специалист Минздрава РФ по профилактической медицине Сергей Бойцов.

В минздраве области подчеркнули, что хотят добиться комфорта пациентов, чтобы людям не приходилось долго стоять в регистратуре. Второй момент: нужно разделить тех, кто пришел на профилактический осмотр, от больных.

«У нас появится возможность сформировать три зоны: запись к врачам, получение справок и профилактика», - уточнил начальник отдела областного министерства здравоохранения Наталья Тюгаева.

Пока в проект вошли две пензенские поликлиники: № 14 (у больницы имени Захарьина) и детская на Гагарина. Горожане должны увидеть их измененными в сентябре. Сами пациенты сейчас на очереди у регистратур не жалуются. У них другие проблемы.

«В регистратуру попасть просто, но запись к врачу - через месяц», - посетовала пациентка Наталья Малышева.