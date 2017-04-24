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Общество | В краеведческий музей передали каталоги скважин питьевой воды

24.04.2017|15:46
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Гидрогеолог более чем с полувековым опытом работы Сергей Зеленов представил каталоги скважин питьевой воды Сурского края.

«Рассказывается, где скважины, когда они были пробурены, какой глубины, сколько оттуда можно взять воды и какая она», - уточнил Сергей Зеленов.

В каталогах пока описаны 22 района Пензенской области. В мае автор планирует закончить работу над 23-й книгой. Свои научные труды Сергей Васильевич передает в дар краеведческому музею.

«Я думаю, что для исследователей данного вопроса это бесценный источник информации, потому что, помимо Сергея Васильевича, этим никто не занимался», - отметил директор краеведческого музея Владимир Зименков.

В свою очередь сотрудники музея вручили гидрогеологу фотоальбом «Культура Пензенского края».

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