24.04.2017 | 15:46

Гидрогеолог более чем с полувековым опытом работы Сергей Зеленов представил каталоги скважин питьевой воды Сурского края.

«Рассказывается, где скважины, когда они были пробурены, какой глубины, сколько оттуда можно взять воды и какая она», - уточнил Сергей Зеленов.

В каталогах пока описаны 22 района Пензенской области. В мае автор планирует закончить работу над 23-й книгой. Свои научные труды Сергей Васильевич передает в дар краеведческому музею.

«Я думаю, что для исследователей данного вопроса это бесценный источник информации, потому что, помимо Сергея Васильевича, этим никто не занимался», - отметил директор краеведческого музея Владимир Зименков.

В свою очередь сотрудники музея вручили гидрогеологу фотоальбом «Культура Пензенского края».