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Общество | В Городе Спутнике идет подготовка к майским праздникам

24.04.2017|15:54
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В Городе Спутнике идет активная подготовка к предстоящим знаковым датам - Празднику Весны и Труда и Дню Победы. Традиционно в это время фонтанная площадь Спутника становится центром притяжения жителей и гостей микрорайона.

1 мая на набережной будет организована обширная развлекательная программа, в рамках которой пройдут конкурсы, розыгрыш призов, а также увлекательные игры для детей с участием аниматоров. Вечером гостей и жителей Города Спутника ждет живая музыка, которая, несомненно, поднимет настроение и создаст атмосферу праздника.

В День Победы в Спутнике будут чествовать ветеранов Великой Отечественной войны. В их честь прозвучат фронтовые песни и слова благодарности.

Кроме того, на набережной организуют военно-патриотическую площадку и полевую кухню. Вечером начнется концертная программа, кульминацией которой станет запуск светомузыкального фонтана, а завершит праздник грандиозный фейерверк.

Подробнее о предстоящих мероприятиях можно узнать на сайте Города Спутника penza-sputnik.ru.

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