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Общество | В Детском парке на открытии сезона устроят мастер-класс по метанию ножей

24.04.2017|13:30
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1 мая в Детском парке торжественно откроется 196-й летний сезон. Праздник пройдет на всей территории парка с 11:00 до 18:00.

Для гостей выступят музыканты, танцоры и учащиеся детских музыкальных школ. На аллеях парка будут организованы выставки работ учащихся художественной школы № 2 и студии семейного творчества «Конфетти».

Мамы с детьми смогут принять участие в показе джинсовой одежды.

«Ребят постарше заинтересует мастер-класс по метанию ножей», - сообщается на сайте парка культуры и отдыха им. Белинского.

Также 1 мая в парке подведут итоги фотовыставки «Маленькие друзья парка» и организуют викторину с призами и подарками.

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Гость|24.04.2017 13:57|

«Ребят постарше заинтересует мастер-класс по метанию ножей», - сообщается на сайте парка культуры и отдыха им. Белинского.ЗАЧЕМ ЭТО ДЕТЯМ ?

Гость|24.04.2017 14:02|

в кого детишки будут метать ножики, почему не написали фамилии приговоренных ???

Гость|24.04.2017 14:03|

Блин итакое ощущение некоторые новости связаны с наступлением весны.

Гость|24.04.2017 14:05|

еще скоро намечается мастер-класс "Наполеон - наше все", но мероприятие пройдет в другом парке, на Лермонтова

Гость|24.04.2017 14:06|

Проведу бесплатный мастер-класс "Приходи со своей поллитрой ". Есть желающие ?

Гость|24.04.2017 14:11|

Гость писал(a):

Проведу бесплатный мастер-класс "Приходи со своей поллитрой ". Есть желающие ?
куда приходить ? в парк ?

Гость|24.04.2017 14:32|

Гость писал(a):

еще скоро намечается мастер-класс "Наполеон - наше все"
это Петр Кузнецоы в главной роли ?

Гость|24.04.2017 14:34|

penzainform.ru писал(a):

«Ребят постарше заинтересует мастер-класс по метанию ножей», - сообщается на сайте парка культуры и отдыха им. Белинского.
Что бы затем эти ребята применили сои навыки в трудной жизненной ситуации!

Гость|24.04.2017 14:37|

Гость писал(a):

Что бы затем эти ребята применили сои навыки в трудной жизненной ситуации!
Чтобы эти ребята стали главными героями новостей " Нож в спину !" или "Очередная ножовщина в Пензе".

Гость|24.04.2017 14:41|

А можно я бутылку буду запуливать?

Гость|24.04.2017 14:47|

Гость писал(a):

А можно я бутылку буду запуливать?
можно...но пока на кошках тренируйся иди

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