24.04.2017 | 13:30

1 мая в Детском парке торжественно откроется 196-й летний сезон. Праздник пройдет на всей территории парка с 11:00 до 18:00.

Для гостей выступят музыканты, танцоры и учащиеся детских музыкальных школ. На аллеях парка будут организованы выставки работ учащихся художественной школы № 2 и студии семейного творчества «Конфетти».

Мамы с детьми смогут принять участие в показе джинсовой одежды.

«Ребят постарше заинтересует мастер-класс по метанию ножей», - сообщается на сайте парка культуры и отдыха им. Белинского.

Также 1 мая в парке подведут итоги фотовыставки «Маленькие друзья парка» и организуют викторину с призами и подарками.