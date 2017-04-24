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Общество | Пензенцы простились с почетным гражданином области В. Лазуткиным

24.04.2017|18:10
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В Центре культуры и досуга простились с почетным гражданином Пензенской области, государственным деятелем Виктором Александровичем Лазуткиным. 22 апреля на 68-м году жизни он скончался после тяжелой болезни.

«Все, кто его знал, понимают, что это был настоящий русский мужик, очень доброжелательный, с прекрасным характером», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«С ним действительно ушла целая эпоха. Он был из тех людей старой закалки, которые заботились в первую очередь о гражданах, а потом о себе», - добавил депутат Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков.

«Он очень любил жизнь, охоту, рыбалку, почти профессионально играл на баяне», - вспомнил почетный гражданин Пензенской области Юрий Лаптев.

В разное время Виктор Лазуткин занимал высокие и ответственные посты. Начальник федерального управления автодорог «Большая Волга», председатель Законодательного собрания области, депутат Госдумы РФ. Все говорят, что это был не просто человек - глыба! А также заботливый муж, отец, дед.

После отпевания в Успенском кафедральном соборе Виктора Александровича Лазуткина похоронили на Новозападном кладбище Пензы.

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Гость|24.04.2017 20:26|

Один из лучших руководителей в нашей области.Жаль что таких мало.

Гость|24.04.2017 20:34|

Простой настоящий человек.Вечная память.

Гость|24.04.2017 20:48|

в "лихие" 90-е был лихой мужик!да и потом не бедствовал.

Имя: Гость
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