24.04.2017 | 11:50

С 21 апреля у жителей Пензенской области, желающих провести отпуск в Абхазии, появилась возможность одновременно с железнодорожным билетом до Адлера приобрести талон, который дает право на поездку автобусом в республику.

«Оформление «единого билета» производится в билетных кассах АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») не ранее чем за 60 суток до отправления поезда и не позднее чем за 24 часа до начала автобусной перевозки», - сообщила ИА «ПензаИнформ» пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги Светлана Затуливетер.

Стоимость проезда от железнодорожного вокзала Адлера до Гагры - 550 рублей, до Пицунды - 700, до Гудауты - 850, до Нового Афона - 1 000, до Сухума - 1 200. Дети до пяти лет перевозятся бесплатно с предоставлением отдельного места.

«При проезде автомобильным транспортом пассажир имеет право бесплатного провоза с собой ручной клади весом не более 25 кг, размер которой по сумме трех измерений не превышает 120 см. Перевозка животных запрещена», - добавила Светлана Затуливетер.