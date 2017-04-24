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Общество | Пензенцы могут купить «единый билет» до Абхазии

24.04.2017|11:50
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С 21 апреля у жителей Пензенской области, желающих провести отпуск в Абхазии, появилась возможность одновременно с железнодорожным билетом до Адлера приобрести талон, который дает право на поездку автобусом в республику.

«Оформление «единого билета» производится в билетных кассах АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») не ранее чем за 60 суток до отправления поезда и не позднее чем за 24 часа до начала автобусной перевозки», - сообщила ИА «ПензаИнформ» пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги Светлана Затуливетер.

Стоимость проезда от железнодорожного вокзала Адлера до Гагры - 550 рублей, до Пицунды - 700, до Гудауты - 850, до Нового Афона - 1 000, до Сухума - 1 200. Дети до пяти лет перевозятся бесплатно с предоставлением отдельного места.

«При проезде автомобильным транспортом пассажир имеет право бесплатного провоза с собой ручной клади весом не более 25 кг, размер которой по сумме трех измерений не превышает 120 см. Перевозка животных запрещена», - добавила Светлана Затуливетер.

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Гость|24.04.2017 12:22|

Что, никто не едет в глухомань?

Гость|24.04.2017 12:27|

Гость писал(a):

Что, никто не едет в глухомань?
Нет, незнай там рабов еще в ямах держат?

Гость|24.04.2017 12:30|

Там кроме природы ничего хорошего там нет. Расчитано на ооочень непритязательного человека. Абхазы и не хотят ничего улучшать!!!, они ждут, что их позовут в состав РФ, на наш бюджет и нашу раб.силу, хотя и понимают, что Москва скупит все прибыльные места, а абхазы пойдут официантами и посудомойками.

Они очень ленивые, т.к каждый день курят план.

Гость|24.04.2017 12:34|

Разруха,грязь,сомнительный сервис,коровы на дорогах,и при этом потрясающая красота гор,теплое море,пальмы,климат не такой влажный,как в Сочи из-за обилия эвкалиптов- все это "страна души" - Абхазия.

Насчет цен не о обольщайтесь.

Гость|24.04.2017 12:36|

Там только природа и чистое море ну и цены не дорогие, больше ничего, на берегу срач бутылки, бычки, ветки, самое главное постоянное отключение света со всеми последствиями.

Вывод : если денег мало то езжайте не пожалейте!

Гость|24.04.2017 12:40|

не х там делать

Гость|24.04.2017 12:47|

Лучше добавить и рядом.. Грузия, Батуми ,Аджария,турки там настроили столько,на любой вкус,русских на руках носят.

А абхазы чужих не пускают, сам не гам и другим не дам

Гость|24.04.2017 12:54|

За эти деньги лучше в турцию или тунис,там хоть на кормят и напоят

Гость|24.04.2017 12:54|

Судя по ВСЕМ комментариям, вы все только что оттуда?! Вы хаете всё, а сами-то почему не поехали на Лазурный берег?

Гость|24.04.2017 12:54|

Уговорили , еду .... завтра же почтово–багажным .

Гость|24.04.2017 12:57|

В Афганистан за одно загляни там тоже туризм надо развивать

Гость|24.04.2017 13:00|

Туда можно купить билет. А обратно?

Гость|24.04.2017 13:16|

апельсины, мандарины и носатые мужчины – всё это абхазия.

Гость|24.04.2017 13:18|

Кто отдыхал за границей,тот в абхазию,крым или еще хуже на наше побережье никогда не поедут

Гость|24.04.2017 13:18|

К чёрным лучше не ездить , целее будешь .

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