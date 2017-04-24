24.04.2017 | 12:35

28-29 апреля в Пензе, на площади имени Ленина, состоится фестиваль «Сезон уДАЧИ». Мероприятие организовано областным министерством сельского хозяйства.

На фестивале пензенцы смогут приобрести и продегустировать продукцию регионального агропрома, выбрать семена картофеля, овощей, рассаду, саженцы плодовых и ягодных культур, подобрать минеральные удобрения и средства защиты растений.

Также на площади в центре города выставят сельхозтехнику, оборудование для дачных и садовых работ, теплицы, парники, приспособления для полива и ухода за растениями, которые при необходимости можно будет купить.

Кроме того, заработает зона консультаций. Все желающие смогут узнать об особенностях развития отраслей АПК, садоводческих хозяйств, получить ответы по юридическим, земельным вопросам, а также вопросам в области ветеринарного надзора.

«Сезон уДАЧИ» станет настоящим тематическим праздником, который не только позволит подготовиться к сезонным работам, но и станет площадкой для интересного общения и времяпровождения - на площади будет организована развлекательная программа для взрослых и детей», - сообщается на сайте регионального министерства сельского хозяйства.