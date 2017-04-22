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Общество | В Пензе закрывается сезонная ярмарка на улице Попова

22.04.2017|10:14
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В субботу, 22 апреля, сезонная ярмарка на улице Попова в Пензе работает последний день. Как пояснили в пресс-службе администрации города, в связи с повышением температуры воздуха реализация скоропортящейся продукции запрещена.

Тем не менее пензенцы могут приобрести товары местных производителей на ярмарках выходного дня. Свою продукцию предлагают фермеры из Бессоновского, Сердобского, Городищенского, Пензенского, Колышлейского, Башмаковского, Бековского, Никольского и Земетчинского районов.

«Стоимость картофеля составляет от 20 рублей за килограмм, моркови и свеклы - от 25, говядины - от 240, свинины - от 220 рублей. Также на ярмарках можно приобрести молочную продукцию, хлебобулочные изделия, мед, колбасные изделия», - уточнили в мэрии.

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Гость|22.04.2017 10:33|

Зарплата бюджетников составляет от 3350 руб.

Гость|22.04.2017 10:37|

Гость писал(a):

Зарплата бюджетников составляет от
Не зарплата а оклад

Гость|22.04.2017 10:39|

Не зарплата а оклад

9400 . Нормально ? Весело .

Гость|22.04.2017 10:43|

Вы сами выбирали эту власть или не ходили на выборы. Поэтому хватит ныть.

Гость|22.04.2017 10:44|

penzainform.ru писал(a):

В субботу, 22 апреля, сезонная ярмарка на улице Попова в Пензе работает последний день. Как пояснили в пресс-службе администрации города, в связи с повышением температуры воздуха
За окном +2, падает снег. Зачем закрывать?

Гость|22.04.2017 10:44|

Это не з/п , это зубы на полку сразу ложь, и смотри зомбоящик ... как у нас всё хорошо.

Имя: Гость
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