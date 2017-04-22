22.04.2017 | 10:14

В субботу, 22 апреля, сезонная ярмарка на улице Попова в Пензе работает последний день. Как пояснили в пресс-службе администрации города, в связи с повышением температуры воздуха реализация скоропортящейся продукции запрещена.

Тем не менее пензенцы могут приобрести товары местных производителей на ярмарках выходного дня. Свою продукцию предлагают фермеры из Бессоновского, Сердобского, Городищенского, Пензенского, Колышлейского, Башмаковского, Бековского, Никольского и Земетчинского районов.

«Стоимость картофеля составляет от 20 рублей за килограмм, моркови и свеклы - от 25, говядины - от 240, свинины - от 220 рублей. Также на ярмарках можно приобрести молочную продукцию, хлебобулочные изделия, мед, колбасные изделия», - уточнили в мэрии.