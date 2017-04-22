22.04.2017 | 09:59

В лесу под Пензой, неподалеку от федеральной автомагистрали М5 «Урал», сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили схрон оружия и боеприпасов. Находке предшествовала тщательная оперативно-разыскная работа.

В тайнике находились ручной противотанковый гранатомет, кавалерийский карабин системы Мосина образца 1891-1907 годов и ящик, в котором лежали 1 260 патронов для пистолета ТТ.

Изъятое было направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр регионального управления МВД. Специалисты установили, что оружие находится в рабочем состоянии, а патроны пригодны для выстрелов.

«По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело. Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление и задержание лица, оборудовавшего схрон», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.