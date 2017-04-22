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Общество | В лесу под Пензой обнаружен тайник с оружием и патронами

22.04.2017|09:59
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В лесу под Пензой, неподалеку от федеральной автомагистрали М5 «Урал», сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили схрон оружия и боеприпасов. Находке предшествовала тщательная оперативно-разыскная работа.

В тайнике находились ручной противотанковый гранатомет, кавалерийский карабин системы Мосина образца 1891-1907 годов и ящик, в котором лежали 1 260 патронов для пистолета ТТ.

Изъятое было направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр регионального управления МВД. Специалисты установили, что оружие находится в рабочем состоянии, а патроны пригодны для выстрелов.

«По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело. Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление и задержание лица, оборудовавшего схрон», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

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Гость|22.04.2017 10:12|

penzainform.ru писал(a):

В тайнике находились ручной противотанковый гранатомет, кавалерийский карабин системы Мосина образца 1891-1907 годов и ящик, в котором лежали 1 260 патронов для пистолета «ТТ».
Кто собрал эту коллекцию?

Да у него каша в голове, неужели Ильин?

Гость|22.04.2017 10:18|

А ополчение Минина и Пожарского тоже вооружалось из схронов. чтобы гнать нечисть с русской земли.

Гость|22.04.2017 10:20|

Гость писал(a):

А ополчение Минина и Пожарского
Так это не их ли схрон?

Гость|22.04.2017 10:21|

Хороший винтарь

Гость|22.04.2017 10:26|

Кулаки в гражданскую ещё закопали, чтоб с чистой совестью в колхоз «40 лет без урожая» вступить.

Гость|22.04.2017 10:28|

Кто-то нашёл и сдал,а Росгвардия,ну это ж Росгвардия, эт не ширь шавырь.

Гость|22.04.2017 10:29|

У меня ещё несколько схронов есть

Гость|22.04.2017 10:32|

Гость писал(a):

У меня ещё несколько схронов есть
А чё в них схронил?Есть чё интересного

Гость|22.04.2017 10:32|

Гость писал(a):

У меня ещё несколько схронов есть
И таких как ты сотни... Браток!Помни оружие не убивать не грабить, А ТОЛЬКО ЗАЩИТА, СВЯЩЕННАЯ ЗАЩИТА.

Гость|22.04.2017 10:38|

Однозначно бывший сотрудник силовых органов оставил. Типичный набор для самооборонки шизоидного параноика в погонах.

Гость|22.04.2017 10:45|

Особливо улыбнула фраза про тщательную оперативную работу! Врать, господа опричники, надо уметь! Как, при " тщательной оперативной работе" можно найти схрон и не установить закладчика? Наткнулся какой-то полицай на эту кучу хлама и разтрезвонили о " коасных следопытах" ! Сказочники,одно слово.

Гость|22.04.2017 10:47|

Гость писал(a):

Особливо улыбнула фраза про тщательную оперативную работу! Врать, господа опричники, надо уметь! Как, при " тщательной оперативной работе" можно найти схрон и не установить закладчика? Наткнулся какой-то полицай на эту кучу хлама и разтрезвонили о " коасных следопытах" ! Сказочники,одно слово.
Закладчика установили... теперь думают как задним числом уволить.

Гость|22.04.2017 10:49|

Правильный ответ был в 10-28.

Гость|22.04.2017 10:49|

Таки шо, сами себе и заложили?!

Гость|22.04.2017 10:52|

Гость писал(a):

Таки шо, сами себе и заложили?!
Так то ж росхвардия.

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Имя: Гость
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