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Общество | Ремонт дороги на Богословку подходит к концу

22.04.2017|10:38
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Дорожные рабочие завершают ремонт трассы от села Богословка Пензенского района до поселка Арбеково и до Ленинского лесхоза, а также выезда на автомагистраль Нижний Новгород - Саратов. В общей сложности приводится в нормативное состояние 16 километров дороги.

Проведен ямочный ремонт горячим асфальтом, покрашено барьерное ограждение, восстановлены изношенные слои асфальтобетонного покрытия, убран мусор с обочин.

«Работы проводятся за счет средств на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения», - сообщает пресс-служба Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

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Гость|22.04.2017 10:57|

Главное ремонт закончить до весны! Дорога больше служить будет...тому кто ее ремонтировать будет.

Гость|22.04.2017 11:18|

Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://smokenosov.blogspot.com

Имя: Гость
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