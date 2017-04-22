22.04.2017 | 10:38

Дорожные рабочие завершают ремонт трассы от села Богословка Пензенского района до поселка Арбеково и до Ленинского лесхоза, а также выезда на автомагистраль Нижний Новгород - Саратов. В общей сложности приводится в нормативное состояние 16 километров дороги.

Проведен ямочный ремонт горячим асфальтом, покрашено барьерное ограждение, восстановлены изношенные слои асфальтобетонного покрытия, убран мусор с обочин.

«Работы проводятся за счет средств на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения», - сообщает пресс-служба Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.