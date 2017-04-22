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Общество | Пензенским школьникам напомнили правила дорожного движения

22.04.2017|16:47
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Пензенским школьникам напомнили о том, как вести себя на проезжей части, в виде увлекательной квест-игры. Профилактическое мероприятие организовали в преддверии летних каникул. В этот период количество ДТП с участием несовершеннолетних по статистике возрастает.

«Мы понимаем, что ребенка можно научить петь, заниматься спортом. Но самое главное - научить его безопасности, особенно на дороге», - подчеркнул директор детского (юношеского) центра «Спутник» Александр Лисицкий.

В «Спутник» пригласили четвероклассников из трех общеобразовательных учреждений города. Все задания, которые им предстояло выполнить в ходе этой квест-игры, касались правил дорожного движения.

«Я стараюсь не нарушать правила дорожного движения, но в экстренной ситуации могу перейти дорогу в неположенном месте», - поделилась ученица школы № 67 г. Пензы Екатерина Желткова.

Кстати, Екатерина не единственная из собравшихся, кто в этом признался. Поэтому такие обучающие мероприятия для младшеклассников стараются проводить как можно чаще.

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