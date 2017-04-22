22.04.2017 | 15:28

Всю неделю дачники переживали, предоставят им транспорт 22 апреля или нет. Из-за погоды старт дачного сезона могли перенести. Но городские власти приняли решение, что 22 апреля рейсовые автобусы должны поехать к садоводческим товариществам.

«Сказали, нужно набрать определенное количество людей, чтобы поехать. Раньше такого никогда не было!» - отметили горожане.

Автобусы подошли к посадочной платформе согласно расписанию. Оживившиеся дачники достали транспортные карты. По ним стоимость проезда такая же, как и в прошлом году, а вот за наличный расчет цена билета выросла.

«В течение дачного сезона стоимость проезда повышаться не будет», - заверил начальник Управления транспорта и связи г. Пензы Максим Иванкин.

Диспетчер МУП «АРЦИС» провел инструктаж водителя, который первый год будет работать на дачных маршрутах. Сотрудники этого предприятия в очередной раз занимаются организацией перевозок.

«Для удобства граждан на конечных остановках мы разместили номера телефонов, по которым можно проконсультироваться», - уточнил руководитель МУП «АРЦИС» Юрий Анфалов.

Несмотря на то что сезон перевозок только открылся, некоторые дачники успели побывать на своих участках (добирались на попутном транспорте) и в этот раз ехали уже с зеленым багажом.

«Загрузка составляет от 15 до 60 человек в зависимости от направления», - сообщил Максим Иванкин.

До первого июня возить дачников будут три дня в неделю: в среду, субботу и воскресенье. Затем добавится пятница.