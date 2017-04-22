22.04.2017 | 09:26

В субботу, 22 апреля, в Пензе стартовал дачный сезон. Об этом доложил начальник Управления транспорта и связи города Пензы Максим Иванкин на утренней планерке главе администрации города Виктору Кувайцеву, сообщает пресс-служба мэрии.

По словам Максима Александровича, автобусы вышли в рейсы в полном объеме по всем направлениям. Как показала утренняя проверка, транспорт отправляется строго по расписанию.

Напомним: в связи с погодными условиями старт дачного сезона предлагалось отложить, но большинство председателей садоводческих товариществ проголосовало за первоначальную дату - 22 апреля.

Всю интересующую информацию жители города могут узнать по телефонам у диспетчеров:

- «Дизельный завод» - 8-9273-75-66-53;

- «Кинотеатр «Салют» (Анновка) - 8-927-375-66-54;

- «Кинотеатр «Салют» (Крутец) - 8-927-393-45-40;

- «Гидрострой» - 8-927-393-33-94;

- «Пенза-I» - 8-927-289-86-93.