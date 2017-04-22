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Общество | Для пензенских дачников начал работать общественный транспорт

22.04.2017|09:26
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В субботу, 22 апреля, в Пензе стартовал дачный сезон. Об этом доложил начальник Управления транспорта и связи города Пензы Максим Иванкин на утренней планерке главе администрации города Виктору Кувайцеву, сообщает пресс-служба мэрии.

По словам Максима Александровича, автобусы вышли в рейсы в полном объеме по всем направлениям. Как показала утренняя проверка, транспорт отправляется строго по расписанию.

Напомним: в связи с погодными условиями старт дачного сезона предлагалось отложить, но большинство председателей садоводческих товариществ проголосовало за первоначальную дату - 22 апреля.

Всю интересующую информацию жители города могут узнать по телефонам у диспетчеров:

- «Дизельный завод» - 8-9273-75-66-53;

- «Кинотеатр «Салют» (Анновка) - 8-927-375-66-54;

- «Кинотеатр «Салют» (Крутец) - 8-927-393-45-40;

- «Гидрострой» - 8-927-393-33-94;

- «Пенза-I» - 8-927-289-86-93.

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Гость|22.04.2017 09:32|

Любослав ты был на утренней проверке дачных автобусов? Или ты с первым автобусом бузину сажать поехал?

Гость|22.04.2017 09:34|

Когда этих дачников налогом обложат? Устроили покатушки за общественный счет.

Гость|22.04.2017 09:47|

Гость писал(a):

Когда этих дачников налогом обложат?
После того как тебя обложат налогом за выражение своих чувств за общественный счет.

Имя: Гость
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