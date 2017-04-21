21.04.2017 | 16:54

Городищенский районный суд частично удовлетворил требование местного жителя о взыскании компенсации морального вреда.

Обратившийся к служителям Фемиды мужчина сообщил, что был оправдан по частному обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

По его словам, с момента получения копии заявления о привлечении к уголовной ответственности гражданин постоянно находился в состоянии растерянности и внутренней подавленности, испытывал сильные душевные волнения. Более того, у него повысилось давление и появилась бессонница.

В связи с этим мужчина настаивал на том, что ответчик должен возместить ему 30 000 рублей, сообщили в пресс-службе районного суда.

С учетом фактических обстоятельств и индивидуальных особенностей потерпевшего, а также требований разумности и справедливости вынесено решение взыскать в пользу истца 10 000 рублей.