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Общество | Житель Городищенского района получит 10 000 рублей за бессонницу

21.04.2017|16:54
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Городищенский районный суд частично удовлетворил требование местного жителя о взыскании компенсации морального вреда.

Обратившийся к служителям Фемиды мужчина сообщил, что был оправдан по частному обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

По его словам, с момента получения копии заявления о привлечении к уголовной ответственности гражданин постоянно находился в состоянии растерянности и внутренней подавленности, испытывал сильные душевные волнения. Более того, у него повысилось давление и появилась бессонница.

В связи с этим мужчина настаивал на том, что ответчик должен возместить ему 30 000 рублей, сообщили в пресс-службе районного суда.

С учетом фактических обстоятельств и индивидуальных особенностей потерпевшего, а также требований разумности и справедливости вынесено решение взыскать в пользу истца 10 000 рублей.

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